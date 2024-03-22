Баженов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Баженов ?
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
19.07.1906
Дочь: Дворянкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Сазонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Баженова Мария ?
Смерть
Неизвестно