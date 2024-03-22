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Баженов Иван

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Баженов ?

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Баженов Иван Иванович

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
19.07.1906

Дочь: Дворянкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Баженов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Сазонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Баженова Мария ?

Смерть
Неизвестно
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