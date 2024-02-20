Мамсурова (Канукова) Хадизе
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамсуров Эльдзаруко
Отец ребёнка: Мамсуров Боруко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамсуров Боруко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Боруко
Смерть
Неизвестно