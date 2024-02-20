Мамсурова (Канукова) Хадизе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамсурова (Канукова) Хадизе

Мамсурова (Канукова) Хадизе

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

1849 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамсуров Эльдзаруко

Отец ребёнка: Мамсуров Боруко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамсуров Боруко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Боруко

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close