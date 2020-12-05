Петров Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1982
Дата смерти05.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2017
Сын: Петров Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2020