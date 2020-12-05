Петров Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1982

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2017

Сын: Петров Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2020
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