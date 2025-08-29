Толкачева (Воробьева) Татьяна Игоревна
женский, родилась 25.10.1990, Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
ОтецВоробьев Игорь Анатольевич01.12.1966 г.р.
МатьВоробьева (Нестерова) Лариса Витальевна17.11.1966 г.р.
Дети
Толкачева Анна Павловна28.06.2017 г.р.
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Рождение
25.10.1990
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.2017
Дочь: Толкачева Анна Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Николаевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область