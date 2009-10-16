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Чумаков Павел Дмитриевич

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

23.07.1919

Дата смерти

16.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1919

Отец: Чумаков Дмитрий Родионович

Мать: Чумакова Екатерина Андреевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
| Точный месяц рождения не известен - июль или июнь. Его мама говорила, что в это время « косили рожь»
Образование
1927
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Семилетняя школа была в Рудне, сначала учился в начальной, потом перешёл в «семилетку». Такая была система образования. | Идёт в школу | Из воспонинаний Павла Дмитриевича : «В школу пошёл в 8 лет (3-4... Показать все
Образование
С 1927 по 1932
Обучение в школе
Образование
С 1932 по 1933
Отучился год в педагогическом училище
Рождение ребёнка
25.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Евгения Васильевна

Бракосочетание
1943

Жена: Чумакова Евгения Васильевна

Сталинск ( Новокузнецк)
Рождение ребёнка
26.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумакова Евгения Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Записано со слов и по рассказам Чумакова Павла Дмитриевича: | 1918 год - родился в селе Рудня , Балашов-камышин – ближайший город(в то время существовало три её части: центральная, украинская и русска... Показать все
Смерть
16.10.2009
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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