Чумаков Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1919
Дата смерти16.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.07.1919
| Точный месяц рождения не известен - июль или июнь. Его мама говорила, что в это время « косили рожь»
Образование
1927
Семилетняя школа была в Рудне, сначала учился в начальной, потом перешёл в «семилетку». Такая была система образования. | Идёт в школу | Из воспонинаний Павла Дмитриевича : «В школу пошёл в 8 лет (3-4... Показать все
Образование
С 1927 по 1932
Обучение в школе
Образование
С 1932 по 1933
Отучился год в педагогическом училище
Рождение ребёнка
25.05.1939
Бракосочетание
1943
Сталинск ( Новокузнецк)
Рождение ребёнка
26.07.1945
Рождение ребёнка
21.06.1954
Упоминание
Неизвестно
Записано со слов и по рассказам Чумакова Павла Дмитриевича: | 1918 год - родился в селе Рудня , Балашов-камышин – ближайший город(в то время существовало три её части: центральная, украинская и русска... Показать все
Смерть
16.10.2009
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия