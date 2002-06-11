Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1928

Дата смерти

11.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928

Отец: Кулбаков Гайнитдин

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1948

Муж: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хужин Шагит

Смерть
11.06.2002
сахарный диабет

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