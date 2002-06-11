Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1928
Дата смерти11.06.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928
Отец: Кулбаков Гайнитдин
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1948
Муж: Хужин Шагит
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
05.02.1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
11.06.2002
сахарный диабет