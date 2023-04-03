(Зоткина) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зоткина) Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Зоткин Никита

Мать: Зоткина Домна

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