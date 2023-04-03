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(Зоткина) Евдокия Никитична
(Зоткина) Евдокия Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Пол
Женский
Отец
Зоткин Никита
Мать
Зоткина Домна
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Зоткин Никита
Мать:
Зоткина Домна
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