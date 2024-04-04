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Алексеев Семен

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.06.1879 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879 ст.

Отец: Михайлов Алексей

Мать: Ильина Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
19.06.1879 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Иван Сергеев
Бракосочетание
25.01.1899 ст.

Жена: Пахомова Анна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.

Сын: Семенов Григорий

Мать ребёнка: Пахомова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Сын: Семенов Алексей

Мать ребёнка: Пахомова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Сын: Тарасов Петр Семенович

Мать ребёнка: Пахомова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1906 ст.

Сын: Семенов Павел

Мать ребёнка: Пахомова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909
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