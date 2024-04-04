Алексеев Семен
Место рождения
Дата рождения17.06.1879 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1879 ст.
Отец: Михайлов Алексей
Мать: Ильина Матрона
Крещение
19.06.1879 ст.
Крестный Иван Сергеев
Бракосочетание
25.01.1899 ст.
Жена: Пахомова Анна
Рождение ребёнка
15.01.1900 ст.
Сын: Семенов Григорий
Мать ребёнка: Пахомова Анна
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Сын: Семенов Алексей
Мать ребёнка: Пахомова Анна
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Пахомова Анна
Рождение ребёнка
15.06.1906 ст.
Сын: Семенов Павел
Мать ребёнка: Пахомова Анна
Смерть
После 1909