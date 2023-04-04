Носков Павел Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Павел Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

После 26.01.1912

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.04.1891

Дочь: Кузнецова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.01.1912
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