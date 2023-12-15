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Диденко Андрей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1923

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923

Отец: Диденко Митрофан Ефимович

Мать: Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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