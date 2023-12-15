Диденко Андрей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно