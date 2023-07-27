Бухтояров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтояров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1964

Сын: Бухтояров Влад Иванович

Мать ребёнка: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.05.1972

Сын: Бухтояров Александр Иванович

Мать ребёнка: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна

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