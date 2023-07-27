Бухтояров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
16.08.1964
Мать ребёнка: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.05.1972
Сын: Бухтояров Александр Иванович
Мать ребёнка: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно