Войтишко (Скрибила) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко (Скрибила) Анна Сергеевна

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Место рождения

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

19.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Скрибила Сергей Федорович

Мать: Скрибила Акулина Кузьминична

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
10.01.1933

Муж: Войтишко Иван Севастианович

Новая Серебряковка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Войтишко Валентина Ивановна утверждает, что Акулина Кузьминична Скрибила не хотела отдавать свою дочь Анну Сергеевну за Ивана Войтишко, потому что тот был "видный парень". Войтишко Валентина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1937

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Войтишко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.04.1939

Дочь: Попова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Войтишко Николай Иванович

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Рождение ребёнка
31.08.1946

Сын: Войтишко Александр Иванович

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
30.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Смерть
19.05.1991
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Возраст: 77
Похороны
21.05.1991
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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