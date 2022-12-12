Войтишко (Скрибила) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти19.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Бракосочетание
10.01.1933
Новая Серебряковка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Войтишко Валентина Ивановна утверждает, что Акулина Кузьминична Скрибила не хотела отдавать свою дочь Анну Сергеевну за Ивана Войтишко, потому что тот был "видный парень". Войтишко Валентина Ивановна... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1933
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Рождение ребёнка
29.07.1937
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Войтишко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, с., Кизлярский округ, Орджоникидзовский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.04.1939
Дочь: Попова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Войтишко Николай Иванович
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Рождение ребёнка
31.08.1946
Сын: Войтишко Александр Иванович
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Войтишко Иван Севастианович
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
22.04.1949
Рождение ребёнка
30.09.1950
Смерть
19.05.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Возраст: 77
Похороны
21.05.1991