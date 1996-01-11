Филин Петр Ильич
Место рожденияКаз.ССР,г.Алма-ата
Дата рождения10.10.1934
Дата смерти11.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.1996