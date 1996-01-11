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Филин Петр Ильич

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Место рождения

Каз.ССР,г.Алма-ата

Дата рождения

10.10.1934

Дата смерти

11.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934

Отец: Филин Илья

Мать: Филина (Кошелева) Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.1996

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