Резанцов Фёдор Никаноров
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
03.07.1875
Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева
Рождение ребёнка
03.05.1877
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева
Рождение ребёнка
25.07.1881
Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева
Рождение ребёнка
20.09.1884
Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева
Смерть
Неизвестно