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Резанцов Фёдор Никаноров

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Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Резанцов Никанор Семенов

Мать: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Резанцов Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1877

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1881

Сын: Резанцов Никанор Фёдоров

Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1884

Сын: Рязанцев Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Рязанцева Агриппина Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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