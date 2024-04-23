Иванов Лука Максимович
Место рожденияУварово, Емуртлинский район, Курганской области
Дата рождения1895
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Уварово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Аркадий Лукич
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Иванова) Мария Лукична
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иванов Леонид Лукич
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Иванова (Иванова) Анна Лукична
Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна