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Иванов Лука Максимович

Место рождения

Уварово, Емуртлинский район, Курганской области

Дата рождения

1895

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Иванов ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Парасковья Терентьевна

Уварово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Аркадий Лукич

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Иванова) Мария Лукична

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Иванов Леонид Лукич

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Иванова (Иванова) Анна Лукична

Мать ребёнка: Иванова Парасковья Терентьевна

Смерть
1937

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