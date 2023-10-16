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Ятманов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Крупин Иван Федоров

Мать: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ятманов Николай Павлович

Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ятманова Софья Николавна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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