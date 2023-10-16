Ятманов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Ятманова Софья Николавна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ятманова Софья Николавна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897