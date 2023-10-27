Фролов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Аксинья
Смерть
Неизвестно