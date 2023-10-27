Фролов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Фролова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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