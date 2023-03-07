Бастрыкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Евдокия

Бастрыкина Евдокия

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бастрыкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бастрыкин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close