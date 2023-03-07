Бастрыкина Евдокия
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бастрыкин Семен Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бастрыкин Егор Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Отец ребёнка: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно