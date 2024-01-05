Алексеева Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1923

Дочь: Попова Любовь Ипполитовна

Отец ребёнка: Чабоцкий Иполит

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Финогенова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Финогенов Василий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Финогенова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Финогенов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чабоцкий Иполит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Василий

Смерть
Неизвестно
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