Алексеева Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1923
Дочь: Попова Любовь Ипполитовна
Отец ребёнка: Чабоцкий Иполит
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Финогенова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Финогенов Василий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Финогенова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Финогенов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чабоцкий Иполит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финогенов Василий
Смерть
Неизвестно