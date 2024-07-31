Шпилева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шпилев Дмитрий
Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шпилев Иван
Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Шпилева) Акулина
Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855
Смерть
Неизвестно