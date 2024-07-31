Шпилева Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шпилев Дмитрий

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Шпилева) Акулина

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Отец ребёнка: Шпилев Афанасий 1855

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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