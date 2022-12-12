Ковалев Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1905
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1929
Сын: Ковалев Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния