Ковалев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1929

Сын: Ковалев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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