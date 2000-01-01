Павлов Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился раньше бабушки Насти Бухал вместе с дедушкой Федей Волошко Жил в селе Апанасенковского, улица Садовая, на углу от кладбища Жена была, семья была Дети Иван (ремонтировал телевизоры, радиолы) и... Показать все
Смерть
Неизвестно