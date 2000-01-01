Павлов Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Денис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился раньше бабушки Насти Бухал вместе с дедушкой Федей Волошко Жил в селе Апанасенковского, улица Садовая, на углу от кладбища Жена была, семья была Дети Иван (ремонтировал телевизоры, радиолы) и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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