Кучуков Лутфулла Хуснутдинович
Место рожденияс.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Дата рождения1906
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кучуков Хуснитдин
с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучукова Магфура Ризатдиновна
Большие Туралы, ул. М-Джалиля
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельского совета
Военная служба
Неизвестно
Кучуков Лутфула Хаслутдинович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1906 Дата и место призыва: __.07.1941 Тарский РВК, Омская обл., Тарский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.05.... Показать все
Смерть
?.05.1942
пропал без вести