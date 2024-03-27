Кучуков Лутфулла Хуснутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучуков Лутфулла Хуснутдинович

Место рождения

с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кучуков Хуснитдин

Мать: не указана

с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучукова Магфура Ризатдиновна

Большие Туралы, ул. М-Джалиля
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельского совета
Военная служба
Неизвестно
Кучуков Лутфула Хаслутдинович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1906 Дата и место призыва: __.07.1941 Тарский РВК, Омская обл., Тарский р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.05.... Показать все
Смерть
?.05.1942
пропал без вести
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