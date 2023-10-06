Вилинская (Данилова) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1875
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вилинский Валерьян Александрович
Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич
Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1833
Дочь: Маркович Мария Александровна
Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич
село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1840
Сын: Вилинский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокольникова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875