Вилинская (Данилова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилинская (Данилова) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Данилов Петр Гаврилович

Мать: Данилова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Вилинский Валерьян Александрович

Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич

Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1833

Дочь: Маркович Мария Александровна

Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич

село Екатерининское, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вилинский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Вилинский Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокольникова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
1875
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