Беляев Матвей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Матвей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Спасоломский Ефим Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Евфимий.
Работа или профессия
Неизвестно
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Спасской церкви что на Лому Пошехонского уезда Ярославской губернии.
Смерть
Неизвестно
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