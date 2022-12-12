Беляев Матвей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Спасоломский Ефим Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Евфимий.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Спасской церкви что на Лому Пошехонского уезда Ярославской губернии.
Смерть
Неизвестно