Шатохин Евил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатохин Никита Васильев
Восприемник
09.02.1858 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Пироговой Анны, ее родители Пироговы Панкратий С. и Елизавета Трифоновна
Восприемник
28.09.1858 ст.
Малоархангелка, Шипицинская волость, Каинский уезд
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Зубова Никиты, его родители Зубовы Федор Козьмин и Матрона Матфеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатохин Иван Евилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно