Шатохин Евил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохин Евил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатохин Никита Васильев

Мать: не указана

Восприемник
09.02.1858 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Пироговой Анны, ее родители Пироговы Панкратий С. и Елизавета Трифоновна
Восприемник
28.09.1858 ст.
Малоархангелка, Шипицинская волость, Каинский уезд
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Восприемник у Зубова Никиты, его родители Зубовы Федор Козьмин и Матрона Матфеева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Иван Евилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Михаил Евилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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