Феодосия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Максим Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Петр Ильич
Отец ребёнка: Илья Михайлович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно