Феодосия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ефимовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Максим Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петр Ильич

Отец ребёнка: Илья Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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