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Скрябин Родион (Родка) Андреев

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

Около 1690

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Скрябин Андрей (Ондрюшка) Афонасьев

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Скрябин Терентий (Терешка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Скрябин Евтихей (Евтифейко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Скрябин Гавриил (Ганка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1690

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