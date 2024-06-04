Скрябин Родион (Родка) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиОколо 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Скрябин Андрей (Ондрюшка) Афонасьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Скрябин Терентий (Терешка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Скрябин Евтихей (Евтифейко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Скрябин Гавриил (Ганка) Родионов
Мать ребёнка: не указана