(Фуртак) Евфимия Петровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1879
Дата смерти09.02.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879
Отец: Фуртак Пётр Корнилиевич
Мать: Фуртак Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK
Крещение
12.09.1879
Преображенская церковь
Смерть
09.02.1890
Причина смерти: Medical | От кори | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X38-HMLD
Похороны
11.02.1890
Преображенская церковь