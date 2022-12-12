(Фуртак) Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фуртак) Евфимия Петровна

(Фуртак) Евфимия Петровна

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

12.09.1879

Дата смерти

09.02.1890

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879

Отец: Фуртак Пётр Корнилиевич

Мать: Фуртак Марфа Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-RNCK
Крещение
12.09.1879
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
09.02.1890
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: Medical | От кори | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X38-HMLD
Похороны
11.02.1890
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close