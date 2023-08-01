Васса Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти26.11.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Спиридонов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Синицина Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Спиридонов
Смерть
26.11.1847 ст.
48 лет от чахотки Васса Кириллова