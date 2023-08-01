Васса Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

26.11.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Спиридонов

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Спиридонов

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Спиридонов

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Синицина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Спиридонов

Тихоново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Спиридонов

Смерть
26.11.1847 ст.
Тихоново, Можайский, Московская область
48 лет от чахотки Васса Кириллова
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