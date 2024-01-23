Вегеря Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вегеря Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вегеря Петр Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вегеря Любовь Романовна

Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вегеря Николай Романович

Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Вегеря ? Романовна

Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Кирсанова Раиса Романовна

Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Вегеря Надежда Романовна

Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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