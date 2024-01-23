Вегеря Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Вегеря ? Романовна
Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Кирсанова Раиса Романовна
Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Вегеря Надежда Романовна
Мать ребёнка: Вегеря Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно