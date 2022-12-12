Беляева (Мосиявич) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Мосиявич) Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

28.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1977

Отец: не указан

Мать: Шихова Тамара Георгиевна

Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1977
Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.08.2000

Дочь: Беляева Юлия Романовна

Отец ребёнка: не указан

Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: Беляева Татьяна Романовна

Отец ребёнка: не указан

Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.10.2012

Дочь: Беляева Виктория Романовна

Отец ребёнка: не указан

Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
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