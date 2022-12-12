Беляева (Мосиявич) Ирина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1977
Отец: не указан
Мать: Шихова Тамара Георгиевна
Место жительства
С 1977
Рождение ребёнка
02.08.2000
Дочь: Беляева Юлия Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: Беляева Татьяна Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.2012
Дочь: Беляева Виктория Романовна
Отец ребёнка: не указан