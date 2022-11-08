Павлов Айсен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Егор Авксентьевич
Мать: Павлова Роза Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Айсенович
Мать ребёнка: Лугинова Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лугинова Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лугинов Николай
Мать ребёнка: Лугинова Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лугинова Наталья
Мать ребёнка: Лугинова Аксиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лугинова Аксиния