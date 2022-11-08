Павлов Айсен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Айсен Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Егор Авксентьевич

Мать: Павлова Роза Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Айсенович

Мать ребёнка: Лугинова Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Гаврил Айсенович

Мать ребёнка: Лугинова Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугинов Николай

Мать ребёнка: Лугинова Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лугинова Наталья

Мать ребёнка: Лугинова Аксиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинова Аксиния

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