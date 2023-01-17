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Уткин Адриан Александрович
Уткин Адриан Александрович
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Место рождения
Чувашское Енорускино
, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
18.08.1912 ст.
Пол
Мужской
Отец
Уткин Александр Николаевич
1880 г.р.
Мать
Уткина Анастасия Самсоновна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Рождение
18.08.1912 ст.
Отец:
Уткин Александр Николаевич
Мать:
Уткина Анастасия Самсоновна
Чувашское Енорускино
, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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