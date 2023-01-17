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Уткин Адриан Александрович

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Место рождения

Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1912 ст.

Отец: Уткин Александр Николаевич

Мать: Уткина Анастасия Самсоновна

Чувашское Енорускино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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