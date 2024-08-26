Софонов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1772 ст.
Дочь: Софонова Ульяна Васильева
Мать ребёнка: не указана
(17 запись) вотчины Ивана Матвеева Леонтьева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно
(17 запись) вотчины Ивана Матвеева Леонтьева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7