Рязанова (Мещерякова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Мещерякова) Мария Михайловна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1893

Отец: Мещеряков Михаил Пахомович

Мать: Мещерякова Парасковия Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
31.03.1893
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
11 04 1893
Смерть
Неизвестно
Россия
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