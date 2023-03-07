Рязанова (Мещерякова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1893
Крещение
31.03.1893
Рождение ребёнка
13.02.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
11 04 1893
Смерть
Неизвестно
Россия