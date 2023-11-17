Бутылкин Дмитрий Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкин Дмитрий Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1881

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881

Отец: Бутылкин Гордей Аристархович

Мать: Бутылкин Мелания Ивановна

Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Бутылкина Наталья Михайловна

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Бутылкин Михаил

Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1911

Сын: Павел

Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1954
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