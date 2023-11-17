Бутылкин Дмитрий Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1881
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1881
Бракосочетание
16.01.1904
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бутылкин Михаил
Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
30.05.1911
Сын: Павел
Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Бутылкина Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1954