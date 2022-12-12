Миносов Леонид Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1915
Отец: Миносов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Миносов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Миносова Зинаида Ильинична
Рождение ребёнка
23.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миносова Зинаида Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно