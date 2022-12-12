Миносов Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миносов Леонид Григорьевич

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Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

16.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1915

Отец: Миносов Григорий

Мать: не указана

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1933

Сын: Миносов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Миносова Зинаида Ильинична

Рождение ребёнка
23.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миносова Зинаида Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миносова Зинаида Ильинична

Смерть
Неизвестно
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