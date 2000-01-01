Болотов Стефан Григорьевич
Место рожденияДеревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Дата рождения25.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
09.01.1906
Жена: Болотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Болотов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Болотов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
14.07.1923
Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна
Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
Неизвестно