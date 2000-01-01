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Болотов Стефан Григорьевич

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Место рождения

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район

Дата рождения

25.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1883

Отец: Болотов Григорий Андреевич

Мать: Болотова Марфа Ивановна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Бракосочетание
09.01.1906

Жена: Болотова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Болотов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Болотов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
14.07.1923

Сын: Болотов Иван Степанович

Мать ребёнка: Болотова Анна Михайловна

Деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Смерть
Неизвестно
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