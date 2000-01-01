Седова Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Отец: Чернов Сергей Данилович
Мать: Чернова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
13.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Олег Константинович
Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
16.10.1976
Дочь: Лазаренко Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Седов Олег Константинович