Седова Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Чернов Сергей Данилович

Мать: Чернова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
13.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Олег Константинович

Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
16.10.1976

Дочь: Лазаренко Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Седов Олег Константинович

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