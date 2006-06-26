Бужерин Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бужерин Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2006

Отец: Бужерин Александр Николаевич

Мать: не указана

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