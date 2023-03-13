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Зуевъ Ларионъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Зуевъ Спиридонъ

Мать: Зуева Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Поздышева Прасковья

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Плохова Марья

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зуевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1787

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1792

Дочь: Мавра (Марфа)

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1794

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Варвара Никифорова

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