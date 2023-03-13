Зуевъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Зуевъ Спиридонъ
Мать: Зуева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Поздышева Прасковья
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Плохова Марья
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Зуевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
04.08.1787
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
29.04.1792
Дочь: Мавра (Марфа)
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
16.11.1794
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Зуева Варвара Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Варвара Никифорова