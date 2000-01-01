Семёнова-Марихбейн Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Марихбейн Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марихбейн Александр

Мать: Марихбейн Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Максимилиан

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Марк

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