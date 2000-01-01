Семёнова-Марихбейн Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марихбейн Александр
Мать: Марихбейн Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Максимилиан
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Марк
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности