Солодянкина Устина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1796 ст.
Дочь: Акилина Самсонова
Отец ребёнка: Солодянкин Самсон Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Солодянкин Дмитрий Самсонов
Отец ребёнка: Солодянкин Самсон Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Фекла Самсонова
Отец ребёнка: Солодянкин Самсон Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812