Осоргина (кн. Волконская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1857
Рождение ребёнка
13.07.1858
Дочь: Жилинская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1861
Сын: Осоргин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осоргин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович
Смерть
1904