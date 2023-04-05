Осоргина (кн. Волконская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсоргина (кн. Волконская) Мария Алексеевна

Осоргина (кн. Волконская) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1857

Муж: Осоргин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1858

Дочь: Жилинская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1861

Сын: Осоргин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осоргин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Михайлович

Смерть
1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close