Семенова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Семенов Василий Терентьев

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Степанида Терентьева

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семенов Осип Терентьев

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Настасья Терентьева

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семенов Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Варвара Терентьева

Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Терентий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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