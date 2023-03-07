Семенова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Семенов Василий Терентьев
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Степанида Терентьева
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Настасья Терентьева
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Варвара Терентьева
Отец ребёнка: Семенов Терентий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816