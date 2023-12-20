Попов Епифан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Папов Ефим Игнатов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Лукерья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Попова Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Попов Иван Епифанов
Мать ребёнка: Попова Лукерья Семенова
Смерть
Неизвестно