Попов Епифан Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Епифан Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Папов Ефим Игнатов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Лукерья Семенова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов Андрей Епифанов

Мать ребёнка: Попова Лукерья Семенова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Иван Епифанов

Мать ребёнка: Попова Лукерья Семенова

Смерть
Неизвестно

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