Федосий Михайлов
Место рождения
Дата рождения16.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1875
Отец: Михаил Захаров
Мать: Васса Потапова
Бракосочетание
30.01.1894
Жена: Неонила (Флорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1895
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Рождение ребёнка
04.02.1898
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Пётр Федосов
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Анна Федосова
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Рождение ребёнка
08.03.1907
Сын: Павел Федосов
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Рождение ребёнка
28.05.1914
Сын: Иван Федосов
Мать ребёнка: Неонила (Флорова)
Смерть
Неизвестно