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Федосий Михайлов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1875

Отец: Михаил Захаров

Мать: Васса Потапова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Неонила (Флорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1895

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1898

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Пётр Федосов

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Анна Федосова

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1907

Сын: Павел Федосов

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1914

Сын: Иван Федосов

Мать ребёнка: Неонила (Флорова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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