Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Александра Ефремовна
Мать ребёнка: Лазарева Фиона Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1940
Сын: Лазарев Анатолий Ефремович
Мать ребёнка: Лазарева Фиона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно