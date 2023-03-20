Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефрем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Александра Ефремовна

Мать ребёнка: Лазарева Фиона Михайловна

Рождение ребёнка
03.05.1940

Сын: Лазарев Анатолий Ефремович

Мать ребёнка: Лазарева Фиона Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Фиона Михайловна

Смерть
Неизвестно
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