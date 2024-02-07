Кубасов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967
Отец: Кубасов Николай
Мать: Кубасова Дарья
Рождение ребёнка
13.03.1987
Мать ребёнка: Кубасова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.1989
Дочь: Кубасова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Кубасова Светлана Владимировна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно