Кубасов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967

Отец: Кубасов Николай

Мать: Кубасова Дарья

Рождение ребёнка
13.03.1987

Сын: Кубасов Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Кубасова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
22.08.1989

Дочь: Кубасова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Кубасова Светлана Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубасова Светлана Владимировна

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